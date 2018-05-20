في أعقاب البريكست.. اسكتلندا تسعى مجددا للاستقلال

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الأحد إنها ستبحث مجددا إجراء تصويت ثان على #استقلال_اسكتلندا عندما تقدم الحكومة البريطانية صورة واضحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ستيرجن لبرنامج "بيستون"" على شاشة تلفزيون "آي. تي. في" اليوم أن حزبها، وهو الحزب القومي الاسكتلندي، لن يمانع في إجراء تصويت آخر على الاتفاق النهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) لكنها تخشى العواقب إذا تباينت نتائج التصويت في كل جزء من #المملكة_المتحدة كما حدث في 2016.

وقالت ستيرجن: "بمجرد أن يكون لدينا بعض الوضوح، وهو ما نأمل أن يحدث في خريف هذا العام، عن نتيجة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والتكتل، فسأبحث مجددا مسألة موعد إجراء استفتاء على الاستقلال.

يذكر أن #اسكتلندا كانت قد أجرت 2014 استفتاء حول استقلالها عن المملكة المتحدة وجاءت نتيجته سلبية (55.3% رفضوا الاستقلال)، بينما في الاستفتاء الذي جرى حول #البريكست صوّت غالية من الاسكتلنديين لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي.