لماذا لم تدعو منظمة الصحة تايوان لحضور الجمعية العامة؟

قال وزير الصحة التايواني إن بلاده تشعر "بغضب شديد" لعدم تلقيها دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

وعزا تشن شيه تشونغ رفض هيئة الأمم المتحدة السماح لتايوان بالمشاركة إلى التوترات بين الصين وتايوان.

وحذر تشن من أن "المرض لا يعرف الحدود أو السياسة"، مشيرا إلى أن استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية قد يحدث "تسربا مميتا في النظام الصحي العالمي".

وتأتي تصريحاته عقب تصريح لمسؤول صيني في وقت سابق اليوم ألقى فيه باللائمة على الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني لعدم اعترافه بمبدأ "الصين الواحدة".

ورفضت الصين السماح لتايوان بالمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية عقب انتخاب التايوانيين رئيسا مؤيدا للاستقلال عام 2016.