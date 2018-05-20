الرئيس الفلسطيني في المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع

قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس دخل أحد المستشفيات في الضفة الغربية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وفق رويترز.

فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري سعيد سراحنة، قوله إن نتائج الفحوصات التي أجراها الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، جيدة، والحالة الصحية للرئيس مطمئنة.

جاء ذلك عقب استكمال الفحوصات الطبية اللازمة التي أجراها أبو مازن، بعد العملية الجراحية التي اجريت له في الأذن الوسطى قبل عدة أيام في المستشفى الاستشاري.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية يوم الجمعة.