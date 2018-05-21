إسرائيل تستدعي سفراء أوروبيين بسبب بعثة تحقيق لغزة

استدعت #إسرائيل سفراء إسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على إرسال بعثة دولية للتحقيق في مقتل 118 فلسطينياً منذ نهاية آذار/مارس برصاص جنود إسرائيليين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن مساعدة مدير دائرة غرب أوروبا التقت الاثنين سفيري إسبانيا وسلوفينيا على أن تلتقي سفير بلجيكا الثلاثاء.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو إلى "الإسراع في إرسال بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الأحداث الدامية في #غزة.

ونص القرار على وجوب أن يحقق الفريق "في انتهاكات وسوء معاملة مفترضة.. في إطار الهجمات العسكرية التي شنت خلال تظاهرات كبيرة للمدنيين بدأت في 30 آذار/مارس 2018" على أن يشمل ذلك "ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب".

وسارعت الخارجية الإسرائيلية يومها إلى الرد رافضةً القرار ومنددة به.

وقُتل 118 فلسطينيا على الأقل منذ نهاية آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب سلطات القطاع. وقتل 62 من هؤلاء في 14 أيار/مايو خلال تظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، رفضاً لافتتاح السفارة الأميركية في #القدس.