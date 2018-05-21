فنزويلا.. مادورو يفوز بولاية ثانية ومنافسه يعترض

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في #فنزويلا فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس #مادورو بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت الأحد وطعن بشرعيتها منافسه الرئيسي هنري فالكون، الذي طالب بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المجلس، تيبيساي لوسينا، إنه استناداً إلى نتائج فرز 90% من الأصوات، فقد حصل مادورو على 67.7% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 21.2% من الأصوات.

واحتفل الآلاف من أنصار مادورو خارج القصر الرئاسي لدى إعلان النتائج.

وقال مادورو للجماهير المحتشدة: "الثورة هنا لتبقى"، متعهداّ بأن يكون التعافي الاقتصادي أولوية بعد خمس سنوات من الركود في الدولة التي يقطنها 30 مليون نسمة.

من جهته، صرح فالكون خلال مؤتمر صحافي: "لا نعترف بهذه العملية الانتخابية. بالنسبة إلينا لم تجر انتخابات. يجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا"، متهماً الحكومة بالضغط على الناخبين.

وهددت الولايات المتحدة، التي وصفت تصويت الأحد بأنه "عار" بفرض عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، والذي يعاني أصلاً من انحفاض الإنتاج وبنية تحتية متهالكة وهجرة أصحاب الخبرة.

كما حذر الاتحاد الأوروبي ودول كبرى في أميركا اللاتينية سلفاً من أن الأجواء في فنزويلا ليست نزيهة.