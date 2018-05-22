الحريري: العقوبات ضد حزب الله قد يكون لها تأثير إيجابي

أكد رئيس الوزراء اللبناني، المنتهية ولايته، سعد #الحريري، اليوم الثلاثاء، أن قرارا اتخذ لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة.

وبحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني، قال الحريري: "هناك قرار بالإسراع في تأليف الحكومة، وأعتقد أن العقوبات على #حزب_الله قد يكون لها تأثير إيجابي وإمكانية في تسريع ولادة الحكومة الجديدة".

وأجرى لبنان انتخابات برلمانية في السادس من مايو/أيار وانتهت ولاية البرلمان السابق ليل أمس الاثنين. وينتظر اللبنانيون الآن تشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات، وفي ظل عقوبات أميركية وعربية جديدة على حزب الله.