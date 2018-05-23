الحكومة الإسرائيلية تنعقد في ملجأ "يوم القيامة"

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، #بنيامين_نتنياهو، عقد جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، بدءاً من اليوم الأربعاء، في مركز إدارة الأزمات القومية الموجود بملجأ محصن تحت الأرض، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية إن نتنياهو اتخذ القرار لتجنب عمليات التجسس التي قد تقوم بها وكالات استخبارات أجنبية، ولتجنب تسريب القضايا التي تتم مناقشتها في جلسات الكابينيت.

وطلب نتنياهو من الوزراء المشاركين في الجلسات المذكورة، الحضور منفردين دون مساعديهم ودون المرافقين الشخصيين، بحسب المصدر ذاته.

والملجأ المحصن أقيم قبل عدة سنوات بمنطقة #القدس، وهو يمكّن الحكومة من إدارة شؤون إسرائيل في أوقات الطوارئ.

وسبق أن عقد في الملجأ بضع جلسات فقط منذ إنشائه، منها جلسة عقدت في السادس من مايو/أيار الجاري، بعد الغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف إيرانية داخل #سوريا.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، عقدت الجلسة الأولى في الملجأ المقاوم حتى للهجمات النووية قبل 7 سنوات، وتطلق إسرائيل عليه اسم ملجأ "يوم القيامة".

ومع قرار نتنياهو الأخير المتمثل بعقد جميع جلسات الكابينيت في الملجأ، فإنها ستكون المرة الأولى التي تُعقد فيها جلسات الحكومة بشكل منتظم بناء على ضرورة حقيقية، حسب وصف الصحيفة.

وتنعدم في الملجأ إشارات البث الخلوي (الهواتف المحمولة)، ما يمنع عمليات التجسس عبر الهواتف النقالة.

وتقول الصحيفة إن إنشاء الملجأ جاء بتوصية لجنة "فينوغراد" التي حققت في مجريات حرب إسرائيل الثانية على لبنان عام 2006.