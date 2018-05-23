"فلاي دبي" تنفي محاولة اختطاف طائرة لها بأجواء إيران

نفت الناقلة الوطنية "فلاي دبي" ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة لها في الأجواء الإيرانية، وأكدت أن الرحلة رقم FZ301 التي كانت متوجهة من #دبي إلى كابول، قد عادت إلى دبي.

وأضافت الشركة في بيان الأربعاء، أن الحادث الذي وقع كان نتيجة سلوك أحد المسافرين وقد تم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند عودة الطائرة إلى مطار دبي.

واستأنف المسافرون رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 08:31 صباحا.

وقالت الشركة إنها على علم بما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الحادث محور التحقيق حاليًا، وما نُشر في هذه المواقع غير صحيح، موضحة أنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفر معلومات إضافية.