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كوريا الجنوبية: استئناف المحادثات مع الشمال بعد 25 مايو

المصدر: واشنطن – رويترز
الكوريتان
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قال متحدث باسم الرئاسة في #كوريا_الجنوبية، الثلاثاء، إن #المحادثات رفيعة المستوى بين #الكوريتين سوف تستأنف على الأرجح بعد 25 مايو/أيار بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكان يون يونج تشان، المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، يتحدث للصحافيين في واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن في البيت الأبيض.

وألغت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة اجتماعا مع مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية احتجاجا على التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن، وهددت أيضا بإلغاء قمة لم يسبق لها مثيل بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم_جونج_أون.

كلمات دالّة

#كوريا الجنوبية, #الكوريتين, #المحادثات, #كيم جونج أون

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