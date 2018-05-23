للمرة السادسة.. نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني

فاز رئيس البرلمان اللبناني #نبيه_بري بولاية جديدة، بعد أن حصل على الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وهذه هي المرة السادسة التي يفوز بها بري برئاسة البرلمان اللبناني.

ودعا بري بعد فوزه إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وحصل بري على 98 صوتا في البرلمان اللبناني المكون من 128 مقعدا، وهو ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي للمرة السادسة منذ عام 1992.

وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".

وعقد مجلس النواب اللبناني المنتخب جلسته الأولى الأربعاء، لاختيار رئيسه.

وكان من المتوقع أن يحصل نبيه بري رئيس #حركة_أمل على رئاسة المجلس مجدداً.

وقد أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبري للاستمرار في مهامه، ماعدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذي أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوّت ببطاقة بيضاء.