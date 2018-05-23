هكذا رد سفير أميركا بإسرائيل على صورة القدس المزيفة

نفت السفارة الأميركية، الأربعاء، علم السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان بالصورة التي تلقاها وتظهر صورة مجسم الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى خلال زيارته لمعهد ديني يهودي في القدس.

وقالت السفارة في بيان "لم يكن السفير فريدمان على علم بالصورة التي وضعت أمامه عندما تم التقاط الصور. وقد شعر بخيبة أمل كبيرة بأن يقوم شخص ما باستغلال زيارته لبني براك لإثارة الخلاف".

وأكد البيان "أن السياسة الأميركية واضحة تمامًا".

وكان قد تم تصوير السفير الأميركي وهو يتلقى صورة مجسم للهيكل المزعوم محل #المسجد_الأقصى خلال زيارته لمعهد ديني يهودي في القدس.

وأثار السفير الأميركي، غضب الفلسطينيين عندما تسلم الصورة التي تزوّر البلدة القديمة في القدس، حيث أزيل منها المسجد الأقصى ووضع مكانها الهيكل المزعوم.