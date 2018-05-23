وفاة فتى فلسطيني بالضفة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى في الخامسة عشرة من عمره توفي اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات قبل أيام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة "مقتل الطفل عدي أكرم أبو خليل 15 عاما من عين سينيا متأثرا بإصابته برصاصة في البطن قبل 8 أيام خلال مواجهات شمال البيرة".

وتشهد العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية احتجاجات منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول وفاة الفتى الفلسطيني.