إسرائيل تبني 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي #أفيغدور_ليبرمان الخميس، أنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في #الضفة_الغربية المحتلة.

وقال ليبرمان في بيان "إن الوحدات الـ 2500 الجديدة التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018"، نقلا عن وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة.

وتابع ليبرمان: "نحن ملتزمون بالمضي قدما في البناء ونلتزم بوعدنا".

وقال الوزير الإسرائيلي: "في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية".

وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

والثلاثاء، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة".