الأمم المتحدة: سلاح حزب الله يعرض لبنان ومواطنيه للخطر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إيران دون أن يسميها، إلى المساهمة في تحول #حزب_الله إلى تشكيلة سياسية مدنية، معتبراً أن القدرات العسكرية لحزب الله مقلقة جداً بالنسبة للبنان.

وقال في وثيقة سلمها مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي "أدعو دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله إلى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فقط". وأضاف أن ذلك يخدم "المصلحة الفضلى للبنان والسلم والأمن الإقليمي".

ولم يسم غوتيريس إيران لكن من المعروف أنها الداعم الرئيسي لحزب الله في المنطقة.

كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة في لبنان، يبقى مصدر قلق بالغ". وطالب حزب الله "وباقي الأطراف المعنية بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه".

إلى ذلك، اعتبر أن "وجود السلاح المعمم خارج سيطرة الدولة مع وجود ميليشيات مسلحة مهمة، يعرض أمن المواطنين اللبنانيين للخطر".

وتابع "إني أدعو الحكومة والقوات المسلحة في لبنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".