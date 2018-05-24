الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري الخميس بتشكيل الحكومة الجديدة.



كان عون قد أجرى مشاورات مع أعضاء مجلس النواب اليوم حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.



وجاء في البيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس .. استدعى دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة".

وحصل زعيم تيار المستقبل اللبناني #سعد_الحريري على أغلبية أصوات نواب البرلمان لتشكيل #الحكومة.

وكان رئيس البرلمان اللبناني #نبيه_بري قد فاز الأربعاء، بولاية جديدة، بعد أن حصل على الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وهذه هي المرة السادسة التي يفوز بها بري برئاسة البرلمان اللبناني.

ودعا بري بعد فوزه إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وحصل بري على 98 صوتا في البرلمان اللبناني المكون من 128 مقعدا، وهو ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي للمرة السادسة منذ عام 1992.

وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".

وعقد مجلس النواب اللبناني المنتخب جلسته الأولى الأربعاء، لاختيار رئيسه.