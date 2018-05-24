السودان: سنواصل دورنا في اليمن حتى عودة الشرعية

وصل إلى الخرطوم، مساء الأربعاء، الفريق طيار محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع السعودي، والتقى الرئيس #عمر_البشير، ووزير الدفاع عوض بن عوف.

وأعلن متحدث باسم الرئاسة السودانية عقب اللقاء، أن الرئيس البشير استقبل موفد خادم الحرمين الشريفين، واستمع منه لشرح حول تطور الأوضاع والموقف العملياتي لقوات عاصفة الحزم في اليمن.

وأضاف أن الرئيس السوداني أكد أن الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها #السودان لن تثنيه عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزامه بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم.

كما تمنى البشير أن تشهد العلاقات السعودية السودانية مزيداً من التطور في الأيام القادمة.