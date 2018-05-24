فريق التحقيق: صاروخ روسي أسقط "الماليزية".. وموسكو تنفي

كشف فريق التحقيق الدولي المشترك، الخميس، أنّ إسقاط الطائرة الماليزية في الأجواء الأوكرانية عام 2014، تم بصاروخ يعود للجيش الروسي.

وأوضح الفريق، في مؤتمر صحافي، أنّ الصاروخ الذي تسبب في سقوط الطائرة الماليزية، هو روسي من طراز بوك ويشبه الصواريخ الروسية التي تمّ نقلها من الداخل الروسي إلى الأراضي الأوكرانية قبل حادثة إسقاط الطائرة الماليزية بشهر.

وأضاف البيان أنّ الصاروخ أُطلق من الكتيبة (53) التابعة للقوات الروسية المتمركزة داخل الأراضي الأوكرانية.

وأشار الفريق إلى أنّ الإعلان عن الجهة التي أطلقت الصاروخ نحو الطائرة، سيتم بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل.

موسكو تنفي

من جانبها رفضت موسكو الخميس، نتائج تحقيق دولي بأن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في رحلتها رقم "ام اتش17" فوق اوكرانيا في 2014 نقل من وحدة عسكرية روسية، مؤكدة ان هذا النوع من الأسلحة لم يعبر الحدود الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالات الأنباء "لم يعبر أي نظام صاروخي مضاد للطائرات مطلقا حدود روسيا الاتحادية".

وتحطمت الطائرة في 17 يوليو/ تموز 2014، خلال قيامها برحلة من العاصمة الهولندية، أمستردام، إلى العاصمة الماليزية، #كوالالمبور، وعلى متنها (283) راكبًا، إضافة لطاقمها المؤلف من (15) شخصًا في منطقة تشهد اشتباكات بين الانفصاليين والجيش شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها.

وتقول الدول الغربية وأوكرانيا إن الطائرة أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا شرقي أوكرانيا، فيما ترفض موسكو الادعاءات وتؤكد أن الطائرة أُسقطت من مناطق خاضعة لسيطرة كييف.