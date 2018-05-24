قبل القمة.. كوريا الشمالية تفكك موقع التجارب النووية

المصدر: سيول- فرانس برس، رويترز

فككت #كوريا_الشمالية موقعها للتجارب النووية بحسب ما أفادت وكالة اسوشيتد برس وقناة سكاي نيوز الخميس، في خطة مقررة تعتبرها #بيونغ_يانغ بادرة حسن نية قبل القمة المقررة بينها وبين واشنطن الشهر المقبل.

وأعلنت بيونغ يانغ خطتها لتفكيك منشأة بونغي-ري بالكامل في أقصى شمال شرق البلاد، ودعت عددا من الصحافيين لمشاهدة عملية تدمير الموقع.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية، في إطار خطوات قلصت التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وعززت احتمالات عقد قمة مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية في موقع بونغي-ري المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.

ولم تتم دعوة المفتشين الدوليين إلى مراسم تفكيك الموقع النووي، ما يحد من قيمة الخطوة كتنازل من جانب كوريا الشمالية.