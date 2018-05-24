وزير إسرائيلي: أميركا قد تعترف بسيادتنا على الجولان

أعلن وزير إسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، بحسب قوله، متوقعاً موافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.

ووصف وزير المخابرات إسرائيل كاتس الإقرار بسيطرة #إسرائيل على #الجولان والقائمة منذ 51 عاما باعتباره الاقتراح الذي "يتصدر جدول الأعمال" حالياً في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

ووصف كاتس، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المقترح الخاص بالجولان بأنه جزء محتمل من نهج لإدارة ترمب يقوم على مواجهة ما ينظر إليه على أنه توسع إقليمي وعدوان من جانب إيران، العدو اللدود لإسرائيل. وقال "هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. الرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان- ببيان أميركي، إعلان رئاسي، منصوص عليه (في القانون)".

كما ذكر الوزير الإسرائيلي أن المسألة التي طرحها نتنياهو في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع ترمب في فبراير/ شباط 2017، قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة. وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالا كبيرا لحدوث هذا".

ورداً على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام، قال "نعم، في بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص قليلا".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض على تصريحات كاتس.

يذكر أن مرتفعات الجولان تعتبر هضبة استراتيجية في سوريا، وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع.

واحتلت إسرائيل الجولان في حرب عام 1967. ونقلت إسرائيل مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها، ثم أعلنت ضمها إليها في عام 1981 في إجراء لم يلق اعترافا دوليا.