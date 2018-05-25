15 جريحاً بتفجير مطعم في كندا

أعلنت الشرطة الكندية أن رجلين مجهولي الهوية دخلا مطعماً في مدينة ميسيسوغا، الخميس، وفجرا عبوة ناسفة فأصابا 15 شخصاً ثم لاذا بالفرار.



ووقع الانفجار في مطعم بومباي بيل، حوالي الساعة 10:30 مساء. وقالت خدمة الإسعاف في المنطقة على تويتر إن 15 شخصاً نقلوا إلى المستشفى وإن جروح ثلاثة منهم بالغة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يتبين الدافع وراء الاعتداء.



ونشرت الشرطة صورة على تويتر يظهر فيها رجلان في ملابس داكنة، يدخلان منشأة وأحدهما يحمل شيئاً على ما يبدو.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6 — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهما في منتصف العشرينات ممتلئ الجسم ويرتدي بنطال جينز أزرق داكناً ومعطفاً بقلنسوة تغطي رأسه ولثاماً أسود على وجهه. أما الثاني فكان نحيلاً ويرتدي بنطال جينز فاتح اللون وقميصاً رمادياً ومعطفاً داكناً بقلنسوة تغطي رأسه وقد لثم وجهه أيضاً.

من جهتها، ذكرت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، في تغريدة، أنها على تواصل مستمر مع القنصلية العامة في تورونتو والمفوض السامي الهندي في كندا وأن البعثتين تعملان على مدار الساعة.

ووقع الهجوم في ميسيسوغا، سادس أكبر مدينة كندية، بعد شهر من واقعة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصاباً.

وتبعد ميسيسوغا مسافة 32 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة تورونتو ويسكنها 700 ألف نسمة.