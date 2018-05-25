بالفيديو.. الشرطة التركية تحرر مسؤولاً عراقياً مختطفاً

نشرت الشرطة التركية يوم الجمعة، مقطع فيديو لعملية تحرير نعيم #الكعود رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية من خاطفيه داخل فندق في تركيا.

وفي الفيديو يظهر الكعود مكبل اليدين والقدمين في غرفة داخل شقة فندقية، وذلك بعد يومين من إعلان ذويه ومجلس محافظة الأنبار عن اختفائه في تركيا.

وليلة الأربعاء-الخميس أكدت وزارة الخارجية العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد محجوب علمها بقضية اختطاف الكعود في تركيا، وأكدت أنها تعمل مع السلطات في أنقرة بشأن الموضوع.

وأعلنت السلطات الأمنية التركية أنها استطاعت تحرير الكعود من خاطفيه يوم الخميس، لكنها لم تكشف حتى الآن عن الجهة التي اختطفته.

إلا أن الفيديو الذي بثته الشرطة التركية اليوم الجمعة، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتقال القوات التركية للخاطفين المتواجدين في الفندق.