موسكو مطالبة بالتعويض بعد إثبات دورها بإسقاط الماليزية 

قال مجلس الوزراء الهولندي، الجمعة، إنه سيحمل الدولة الروسية المسؤولية عن "دورها" في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة إم.إتش17 في تموز/يوليو 2014.

واعتبر مجلس الوزراء "تحميل بلد المسؤولية عملية قانونية معقدة".

وأضاف "طلبت هولندا وأستراليا من روسيا اليوم الدخول في حوار، من أجل الوصول لحل يقدم تعويضاً عادلاً عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط الرحلة إم.إتش17".

وأسقطت الرحلة إم.إتش17 فوق أراضٍ يسيطر عليها متمردون في شرق أوكرانيا عام 2014، ما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298. ونفت روسيا ضلوعها في الواقعة.

وقال محققون، الخميس، إن نظاماً صاروخياً من الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الروسية جرى استخدامه لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014.