باكستان.. استدعاء رئيس الاستخبارات السابق بسبب كتاب

استدعى الجيش الباكستاني رئيس جهاز الاستخبارات السابق بسبب كتاب شارك في تأليفه مع نظيره الهندي السابق.

ويشير الكتاب الذي صدر حديثاً بعنوان "تاريخ التجسس" إلى أن باكستان تعاونت مع الولايات المتحدة في غارة عام 2011 أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وشارك في إعداد الكتاب أسد دوراني، الرئيس السابق للاستخبارات الباكستانية، و إيه إس دولت، الرئيس السابق لجناح الأبحاث والتحليل بالهند، والصحافي الهندي أديتيا سينها.

يشار إلى أن دوراني تقاعد سنوات قبل الغارة التي استهدفت بن لادن.

وقال الميجور جنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش في وقت متأخر الجمعة إن دوراني استدعي للمثول في مقر الجيش الاثنين بسبب انتهاك القواعد العسكرية المتعلقة بالإسناد بدون تقديم مزيد من التفاصيل.