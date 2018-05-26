لقاء بين زعيمي الكوريتين تحضيراً لقمة كيم ـ ترمب

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جيه-إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اليوم السبت لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهذا هو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن مون وكيم اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين بعد ظهر اليوم لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وذكر مسؤولون أن مون سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم الذي استمر ساعتين صباح غد الأحد.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت ساعتين، في قرية بانمونجوم الحدودية، حيث التقيا في 27 نيسان/أبريل، ونشرا إعلاناً مشتركاً التزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن الرئيسين "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، مضيفة أن مون سيصدر بياناً صباح الأحد.

وكان ترمب ألغى الخميس القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن أن اللقاء لا يزال ممكناً انعقاده بعد "محادثات مثمرة جداً مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

ونشرت الرئاسة الكورية الجنوبية صوراً تظهر مون وكيم يتصافحان إضافة إلى شقيقة الأخير، كيم يو جونغ التي لعبت دوراً مهما في الآونة الاخيرة في المحادثات مع الجنوب، خصوصاً عندما زارت كوريا الجنوبية على رأس وفد لمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير.

وعُقد اللقاء بين مون وكيم في مبنى يقع في الجهة الشمالية من قرية بانمونجوم، حيث تم توقيع الهدنة بين الكوريتين عام 1953.