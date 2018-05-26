مقتل 4 مسلحين في الشطر الهندي من كشمير

قتل أربعة مسلحين على الأقل في اشتباك مع القوات الحكومية الهندية، السبت، بعد عبورهم من الجانب الباكستاني إلى الشطر الهندي.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل راجيش كاليا، إن الاشتباكات بدأت في وقت مبكر السبت عندما اعترض الجنود عدداً من المسلحين المدججين بالسلاح على طول الحدود بين الهند وباكستان في كشمير.

وأشار كاليا إلى أن العمليات لا تزال جارية في المنطقة، لافتاً إلى أنه لم تقع إصابات بين الجنود.

ولم تصدر تأكيدات من مصادر مستقلة بشأن وقوع معركة بالأسلحة في قطاع تانغدار الجبلي المليء بالغابات والواقع شمال غرب الإقليم.

كما لم تصدر الجماعات المتمردة التي تقاتل ضد الحكم الهندي منذ عام 1989 أي بيانات بشأن الاشتباكات.