إسبانيا تنقذ 408 مهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية، الأحد، أنها أنقذت في نهاية الأسبوع 408 مهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، انطلاقاً من شمال إفريقيا.

وتمكنت سفن الإنقاذ من نجدة 115 مهاجراً كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق على متن خمسة مراكب صغيرة. كما تمت نجدة 293 آخرين، السبت، كانوا يحاولون عبور المتوسط في تسعة مراكب.

وقال متحدث لوكالة فرانس برس إن أجهزة الإنقاذ تبحث عن ثلاثة مراكب أخرى تقل "عدداً كبيراً من المهاجرين" في بحر البوران غرب مضيق جبل طارق.

وتعتبر إسبانيا ثالث بوابة دخول للهجرة السرية إلى أوروبا بعد إيطاليا واليونان.

ويتزايد إقبال المهاجرين على البوابة الإسبانية، سعياً لتفادي ليبيا الغارقة في الفوضى.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد وصل إلى إسبانيا أكثر من 22 ألفاً و400 شخص بحراً في 2017. ولقي 223 شخصاً حتفهم في هذه المغامرة.