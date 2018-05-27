البرق يعطل حركة الطيران بمطار في لندن

أصاب البرق أحد أنظمة الوقود في مطار ستانستيد في #لندن مما اضطر سلطات المطار إلى تأجيل بعض الرحلات أو تحويل مسارها أو إلغائها.

وأضاء البرق سماء بريطانيا الليلة الماضية أثناء هبوب عواصف، ووردت تقارير عن هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد غير محدد من المنازل.

وستانستيد هو ثالث أكثر مطارات لندن ازدحاماً بالمسافرين وهو مركز للطيران منخفض التكلفة التابع لشركة ريان إير التي قالت إنها ستعيد لعملائها سعر تذاكر الرحلات التي لم يلحقوا بها.

وقال متحدث باسم الشركة "مع الأسف ألغى مطار ستانستيد عدداً من الرحلات هذا الصباح بسبب عطل في نظام الوقود بالمطار نتيجة للبرق".

وجرى إصلاح العطل صباح اليوم الأحد لكن السلطات طلبت من المسافرين مراجعة مواعيد رحلاتهم، فيما شكا بعض الركاب، الذين أمضوا أوقاتا أطول للحاق برحلاتهم، عبر تويتر من عدم حصولهم على تفسير واضح لأسباب تأخرهم.

وقال مطار ستانستيد في بيان "عكف المهندسون على العمل في الموقع وأصلحوا العطل لكن الرحلات لا تزال عرضة لتحويل المسار أو التأجيل أو الإلغاء".