4 قتلى في تبادل لإطلاق النار بجنوب غربي باكستان

قُتل شرطيان ومسلحان في تبادل لإطلاق النار، مساء الأحد، في مدينة كويتا في جنوب غربي باكستان، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وحصل إطلاق النار قرابة موعد الإفطار، عندما أطلق مسلحان كانا على متن دراجة نارية النار على شرطيي مرور، ما أدى إلى مقتلهما.

وهرع جنود كانوا في دورية في المنطقة إلى الموقع بعد سماعهم إطلاق النار.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما: "ردوا على مطلقي النار بالمثل وقتلوهما على الفور".

وقال المتحدث إن مسلحاً آخر كان على متن دراجة نارية ثانية جرح خلال الاشتباك وتمكن من الفرار.

وأكد غلام علي بلوش، وزير داخلية إقليم بلوشستان وكبرى مدنه كويتا إطلاق النار، معلناً عن مكافأة مالية قدرها مليون روبيه (8644 دولاراً) لمن يقدم معلومات عن المسلحين.

ولم تتبن أي جهة الهجوم.