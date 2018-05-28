إسرائيل.. صفارات إنذار تحذر من هجوم صاروخي محتمل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت محذرة من هجوم صاروخي محتمل في جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة الاثنين.

ولم يتضح ما إذا كانت أي صواريخ سقطت على الأراضي الإسرائيلية.

هذا وقتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة الاثنين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وقال أحد الشهود إن" المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه نقاط ضبط تابعة لحماس في بلدة بيت لاهيا (شمال القطاع) ما أسفر عن سقوط فلسطيني".

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن نيران إحدى دباباته قتلت أحد مقاتلي حركة (حماس) عند موقع عسكري اليوم في حين طارد الجنود اثنين آخرين من مقاتلي غزة كانا يحاولان عبور الحدود إلى داخل إسرائيل وتمكن من الإمساك بهما.



وذكر بيان الجيش أن الجنود أثناء ملاحقتهم للفلسطينيين وكانا "مسلحين" تعرضوا لإطلاق النار عليهم من داخل قطاع غزة.



وأضاف البيان "وردا على ذلك استهدفت دبابات جيش الدفاع موقع مراقبة عسكري قريب".



وقالت حركة حماس إن أحد أعضائها لاقى حتفه في قصف الموقع.