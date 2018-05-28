الجيش الأردني يعتقل "داعشيين" حاولا التسلل إلى سوريا

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، إن قوات حرس الحدود على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق والمتابعة مع مديرية الأمن العسكري ألقت، مساء أمس الأحد، القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية بقصد الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الاثنين.

وأضاف المصدر أنه تبين لدى التحقيق الأولي معهما أنهما مقتنعان بأفكار التنظيم، واتفقا على تنفيذ عمليات طعن، والاعتداء على رجال الأمن، والقيام بعمليات تخريب من خلال استخدام المولوتوف، حيث تم تسليمهما إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق معهما ومعرفة الجهات التي تقف خلف نشر هذه الأفكار والتغرير بهذه الفئة واستغلالها لتنفيذ أجندة التنظيم ونشر أفكاره المتطرفة.

وكان الجيش الأردني أعلن في فبراير الماضي إحباط مخطط إرهابي لتهريب متطرفين وأسلحة ومخدرات عبر أنابيب النفط القديمة، على الحدود الأردنية السورية والأردنية والعراقية.

وشدد الأردن اعتبارا من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروجين للأفكار الإرهابية أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.