الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر المستشفى 

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى الاثنين.

وقال عباس بأول تصريح له بعد خروجه إنه بصحة جيدة وسيعود للعمل غدا الثلاثاء.

وكان الناطق باسم #حركة_فتح أسامة القواسمي قد نفى، الاثنين، كل ما تردد من أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب القواسمي على صفحته في فيسبوك أن كل "الأنباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس عباس، إشاعات مبرمجة من جهات مشبوهة".

وأضاف قائلا: "الرئيس بصحة جيدة، وهو يتماثل للشفاء، حسب المدير الطبي للمستشفى".

وكان عباس قد دخل المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية منذ أيام إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.