النزاهة الرياضية تطلق مبادرة لمكافحة الفساد في الفيفا

أعلنت منظمة النزاهة الرياضية، إطلاق مبادرة لمكافحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سيتطرق مؤتمر تحت عنوان "النزاهة بين الرياضة والسياسة"، والذي سينعقد في لندن في 31 مايو الجاري إلى هذه القضية الشائكة.

وأوضح جيمى فولر، رئيس مجلس إدارة منظمة النزاهة الرياضية، في بيان له، أن المنظمة ستبذل أقصى الجهد لدعم وتجذير مبدأ النزاهة في الرياضة، وذلك عبر الكشف عن الفساد والرشاوى والممارسات غير الأخلاقية، وتقديم المشتبه بارتكابهم لنشاطات مخالفة للقوانين واللوائح إلى العدالة".

وأضاف فولر: "سيتطرق مؤتمر الافتتاح إلى ثقافة الفساد المستشرية في الفيفا مع تقديم أمثلة تتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، كما سيستعرض الضريبة البشرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث نتيجة فساد الفيفا، ويختتم أعماله بتقديم مقترحات عملية لإنهاء الفساد وتحقيق إصلاح جذري في الفيفا".

واختتم فولر بيانه بالقول: "نريد أن نُعيد البراءة والتنافس الشريف إلى الرياضة الأكثر جماهيرية، ونسعى لإحلال الشفافية والنزاهة بدلا من الفساد الذي نال من شعبية كرة القدم، ولوضع الفيفا أمام المسار القانوني الذي سيعالج إخفاقاتها وتجاوزاتها".

وتهدف منظمة النزاهة الرياضية إلى إعداد البحوث والتقارير عن المخالفات للقوانين واللوائح الرياضية على مستوى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية وتوزيعها على الجمهور والجهات المختصة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر، داميان كولينز، عضو البرلمان ورئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، وبونيتا مرسيدس، المديرة السابقة للفريق الوطني الأسترالي لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين في اتحادات كرة القدم، وخبراء في حقوق الإنسان، ولاعبي كرة قدم مشهورين.