فتح: شائعات وفاة عباس مبرمجة من جهات مشبوهة

نفى الناطق باسم #حركة_فتح أسامة القواسمي، الاثنين، كل ما تردد من أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب القواسمي على صفحته في فيسبوك أن كل "الأنباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس عباس، إشاعات مبرمجة من جهات مشبوهة".

وأضاف قائلا: "الرئيس بصحة جيدة، وهو يتماثل للشفاء، حسب المدير الطبي للمستشفى".

وكان عباس قد دخل المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية منذ أيام، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.