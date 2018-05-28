مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غزة

قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة الاثنين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان "مقتل المواطن محمد الرضيع (25 عاما) وإصابة مواطن آخر بجروح مختلفة جراء استهداف الاحتلال لشمال قطاع غزة".

وقال أحد الشهود إن" المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه نقاط ضبط تابعة للمقاومة في بلدة بيت لاهيا (شمال القطاع) ما أسفر عن سقوط فلسطيني".

وبذلك، يرتفع إلى 121 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع #غزة وإسرائيل أواخر اذار/مارس الماضي.

والأحد، قتل ثلاثة ناشطين في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في قصف دبابة إسرائيلية لموقع مراقبة تابع للحركة جنوب قطاع غزة.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها عام 1948 بعد النكبة الفلسطينية.

وتراجعت حدة التظاهرات عند الحدود بعد أن بلغت ذروتها في 14 ايار/مايو حين قتل 61 فلسطينيا على الأقل خلال تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.