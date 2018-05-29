"الدفاع" الروسية: لم نعترض مقاتلات إسرائيلية فوق لبنان

نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، والتي أفادت باعتراض قاذفات روسية لمقاتلتين إسرائيليتين في سماء #لبنان.

وأكدت الوزارة، بحسب ما أوردت وكالة انترفاكس، أن "المعلومات التي تم تداولها بشأن اعتراض قاذفات "سو 43" الروسية لمقاتلتي "F-16" الإسرائيليتين في سماء لبنان مجرد حماقة هواة".

كما أوضحت أن "قاذفات سو 34 متعددة الأغراض الروسية الموجودة في سوريا لا تستخدم في عمليات اعتراض للأهداف الجوية، ولا تنفذ مهام في المجال الجوي اللبناني".

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت محذرة من هجوم صاروخي محتمل في جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة الاثنين. ولم يتضح ما إذا كانت أي صواريخ سقطت على الأراضي الإسرائيلية.