السودان: مشاركة جيشنا في اليمن واجب والتزام أخلاقي

أكدت وزارة الدفاع السودانية، الاثنين، أن مشاركة الجيش السوداني في اليمن “واجب والتزام أخلاقي”.

وشدد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، لدى استقباله السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، على أن موقف #السودان ثابت تجاه تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.

موضوع يهمك وصل إلى الخرطوم، مساء الأربعاء، الفريق طيار محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع السعودي، والتقى الرئيس... السودان: سنواصل دورنا في اليمن حتى عودة الشرعية العرب و العالم

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ نتائج زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي، الفريق طيار محمد عبدالله العايش إلى الخرطوم، الأربعاء الماضي.

ووصل مساعد وزير الدفاع السعودي إلى الخرطوم في زيارة رسمية استغرقت يومًا واحدًا، التقى فيها وزير الدفاع، والرئيس السوداني عمر البشير.