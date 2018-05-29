مسؤول كوري شمالي بارز يتوجه إلى أميركا

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن مسؤولا كوريا شماليا بارزا يتوجه إلى #الولايات_المتحدة، ويحتمل أن يشارك في مفاوضات تحضيرية للقمة المحتملة بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها شاهدت اسم كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، على قائمة ركاب طائرة متجهة من بكين إلى واشنطن، الثلاثاء.

وأفادت في وقت لاحق أن كيم ألغى الرحلة، وسيذهب إلى نيويورك غدا الأربعاء، لكن لم يتضح سبب ذلك.

وشاهد طاقم تلفزيون أسوشيتد برس، كيم في مطار بكين، الثلاثاء. ولم يؤكد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية هذه التقارير.

وكان كيم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق وهو الآن نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم، وهي اللجنة المكلفة بالعلاقات بين الكوريتين.