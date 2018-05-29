الاحتلال يقصف أهدافاً في غزة.. ورد فلسطيني بـ 25 قذيفة

شنت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، غارات على موقع بحري تابع لحركة #حماس قرب مخيم النصيرات في قطاع #غزة، وكذلك على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاتلات الاحتلال قصفت أهدافا تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

فيما أطلق فلسطينيون دفعة من الصواريخ صوب جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إطلاق أكثر من 25 قذيفة مورتر عبر الحدود.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ في الصباح وبعد الظهر.

وقال جيش الاحتلال إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض عددا من المقذوفات.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار من هجوم صاروخي وشيك محتمل دوّت في جنوب #إسرائيل قرب قطاع غزة.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت أي صواريخ سقطت في إسرائيل. وقال الجيش في بيان إنه "يجري بحث التفاصيل".

فيما أفاد مراسل "العربية" بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في بعض المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة، كما سُمع دوي انفجارات في تلك المنطقة.

وأكد أن قذيفتا هاون سقطتا في محيط موقع عسكري إسرائيلي على حدود #قطاع_غزة.

كذلك، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات الجنوبية دخول الملاجئ.

ونوّه مصدر إلى رصد رشقات صاروخية وقذائف هاون أطلقت من غزة، اعترض بعضها بواسطة منظومة القبة الحديدية، فيما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة ولم ينتج عنها إصابات.

وقصف جيش الاحتلال براً وجواً مواقع في شرق قطاع غزة. وجرى الحديث عن إطلاق ما يقارب 25 صاروخا وقذيفة.