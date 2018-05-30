إحباط محاولة لاقتحام وزارة الداخلية الأفغانية

فجر انتحاري نفسه خارج وزارة الداخلية الأفغانية صباح الأربعاء، ما سمح لمسلحين بالمرور من بوابة الوزارة والاشتباك مع قوات الأمن التي قتلتهم جميعاً في نهاية المطاف، وفقاً لمسؤولين.

وقال الجنرال داود أمين، قائد شرطة كابول، إن 7 مهاجمين قتلوا في الهجوم، مشيراً إلى أن هناك عملية تمشيط جرت.

وذكر نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن أحد رجال الشرطة قتل وأصيب خمسة آخرون.

وبدا الأمر انتصاراً نادراً لقوات الأمن الأفغانية، التي كافحت من أجل تأمين العاصمة خلال الأشهر الماضية.

وشنت حركة طالبان وجماعة محلية تابعة لتنظيم داعش عدة هجمات في العاصمة كابول خلال الأشهر الماضية، استهدفت بالأساس قوات الأمن والأقلية الشيعية في البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

كما وسعت كلا الجماعتين وجودهما في الريف.