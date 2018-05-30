بعد تصريحات ماكرون.. الحريري يصل السعودية بزيارة لأيام

توجه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، إلى السعودية للمرة الثانية منذ استقالته التي أعلنها من الرياض العام الماضي.

وقال مكتبه في بيان الثلاثاء إن "الرئيس المكلف سعد الحريري توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر بضعة أيام".

وأنهى الحريري قبل سفره استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

وتم تكليف الحريري برئاسة الحكومة للمرة الثالثة قبل أيام بعد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ تسع سنوات.

وخسر تيار المستقبل الذي يترأسه الحريري ثلث مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة في 6 مايو، مقابل مكاسب حققها حزب الله مع حلفائه.

ويتولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية منذ ديسمبر 2016، وشكل أول حكومة له عام 2009 واستمرت حتى 2011.

موضوع يهمك صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية،... السعودية: حديث ماكرون عن احتجاز الحريري غير صحيح السعودية

وتأتي تلك الزيارة لتدحض تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية الفرنسية قبل أيام عن أن الحريري كان محتجزاً في السعودية.

وقد أكدت الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن تصريحات إيمانويل ماكرون غير صحيحة. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية، من أن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني هو كلام غير صحيح.

وذكر المصدر أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان، وتدعم الرئيس الحريري بكافة الوسائل.