بلجيكا: هجوم لييج قد يكون اعتداءً إرهابياً

وصف القضاء البلجيكي الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى الثلاثاء في لييج شرق البلاد، بينهم شرطيتان، بأنه "جريمة قتل إرهابية ومحاولة قتل إرهابية".

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية، وينكي روغن، للصحافة، إن "عناصر التحقيق الأولية تشير إلى أنه قد يكون اعتداءً إرهابياً"، مشيرة إلى أن التحقيق "يتركز حالياً لمعرفة إن كان (المنفذ) تحرك بمفرده".

ولفتت روغن إلى أنه يشتبه بارتكاب الرجل البلغ من العمر 31 عاماً "جريمة قتل" في الليلة السابقة لهجوم لييج في أون قرب "مارش آن فامين"، مضيفة أن "ظروف هذه الوقائع هي موضع تحقيق منفرد".

وقتل المهاجم الذي عرف باسم بنيامين هيرمان شرطيتين من خلال طعنهما من الخلف والسطو على سلاحيهما وإطلاق النار عليهما.

كذلك قتل أحد المارة في سيارة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه في تبادل لإطلاق النار.