لغز الطيران التاريخي إلى "السطح" مجدداً

قال رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، يوم الأربعاء، إن البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة رحلة رقم (إم.إتش 370) والذي انتهى يوم الثلاثاء دون العثور على أي أثر ربما يستأنف إذا ظهرت أدلة جديدة.

وأضاف مهاتير في مؤتمر صحافي "وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا فيها مواصلة البحث عن شيء لا نستطيع العثور عليه".

وأكد أنه "إذا وجدنا أي معلومات جديدة فقد نستأنف عملية البحث".

واختفت الطائرة في الثامن من آذار/مارس 2014 بينما كانت في رحلة من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصاً، ليصبح تحديد مكانها واحداً من أكبر الألغاز في تاريخ الطيران في العالم.

وانتهت يوم الثلاثاء عملية بحث تم تمويلها بشكل خاص عن الطائرة المفقودة تحت الماء.