نتنياهو: وجهنا أقصى ضربة لغزة.. و2070 وحدة سكنية جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي وجه "أقسى ضربة" منذ سنوات إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك في أول تعليق له على أخطر مواجهة تجري بين الطرفين منذ حرب العام 2014.

وقال نتنياهو في تل أبيب، بحسب ما أورد مكتبه، إن الجيش يرد بقوة على النيران من قطاع غزة بهجمات ضد عشرات الأهداف "في أقسى ضربة نوجهها إليها منذ سنوات".

يأتي ذلك فيما وافقت إسرائيل، الأربعاء، على بناء 2070 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية.

وهو عدد أقل بشكل طفيف عن 2500 وحدة أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي أنه ينوي طلب الموافقة عليها.