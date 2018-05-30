"داعش" يتبنى اعتداء لييج في بلجيكا

تبنى تنظيم "داعش"، الأربعاء، الهجوم المسلح الذي أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية، وذلك في بيان نشرته "أعماق" الوكالة الدعائية للتنظيم الإرهابي.

وكانت قاضية اتحادية بلجيكية قالت في وقت السابق، الأربعاء، إن هجمات لييج التي خلفت ثلاثة قتلى تعتبر "جريمة قتل إرهابية"، ويركز التحقيق الآن على ما إذا كان المهاجم قد تصرف بمفرده أم لا.

وقالت القاضية، ونكه روغين، إن المهاجم صاح أثناء إطلاق النار قبل أن تسقطه مجموعة من رجال الشرطة بإطلاق النار عليه.

وأضافت روغين أن الهجوم يعامل على أنه إرهاب، نظراً للطريقة التي تصرف بها هيرمان، والتي تقول إنها تشبه دعوات تنظيم "داعش" عبر الفيديو لمهاجمة الشرطة بالسكاكين وسرقة أسلحتها، وكان على اتصال بأشخاص تحولوا للتطرف.

وقتل المهاجم الذي عرف باسم بنيامين هيرمان شرطيتين من خلال طعنهما من الخلف وسرقة سلاحيهما وإطلاق النار عليهما.

كما قتل أحد المارة في سيارة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه في تبادل لإطلاق النار.