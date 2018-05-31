أزمة كهرباء حادة في غزة.. عجز يصل 396 ميغاواط!

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أنها تواجه أزمة حادة في توفير التيار الكهربائي حيث تصل ساعات قطع التيار الكهربائي إلى 30 ساعة مقابل 4 ساعات وصل، بسبب تعطل عدة خطوط إسرائيلية مغذية للقطاع.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة لوكالة فرانس برس "نعاني حالياً من أزمة حادة في الكهرباء اضطرنا إلى تقليص في برنامج توزيع الكهرباء، 4 ساعات وصل مقابل 20 إلى 30 ساعة قطع"، مبيناً أن السبب في هذا التقليص الجديد هو "تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية التي تغذي قطاع غزة".

وأوضح أن الشركة تستقبل "85 ميغاواط من الشركة الإسرائيلية بدلاً من 120 ميغاواط بسبب الأعطال في الخطوط الإسرائيلية".

وأوضح أن سلطة الطاقة الفلسطينية "شغلت أمس (الأربعاء) مولداً واحداً فقط في محطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، ويوفر هذا المولد 20 ميغاواط"، مشيراً إلى أن حاجة قطاع غزة تصل إلى "500 ميغاواط، والعجز الحالي يصل إلى 396 ميغاواط".

وقال إن أكثر المناطق تضرراً في القطاع هي "خان يونس (جنوب) ووسط القطاع".

وأكد ثابت أن الخطوط الإسرائيلية تعطلت خلال موجة القصف (المتبادل) الثلاثاء الماضي، منوهاً بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية المغذية للقطاع "وعدت بإعادة تشغيل بعض الخطوط المعطلة والمتضررة مساء هذا اليوم".

وكانت مصر تزود قطاع غزة "23 ميغاواط" لكنها توقفت منذ ثلاثة أشهر، وفق ثابت.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الفلسطينية الرئيسة كلياً منذ أكثر من شهرين بسبب "عدم توفر ثمن الوقود الصناعي" للمحطة على ما قال ثابت.

وأضاف أن الشركة تجبي شهرياً "حوالي 15 مليون شيكل بدلاً من 24 مليون شيكل قبل أزمة توقف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع، وهو ما أثر على الجباية بشكل سلبي ولا نستطيع شراء الوقود للمحطة".