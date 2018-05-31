لافروف يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة موسكو

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، للمرة الأولى في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وكتبت الوزارة على تويتر أن "كيم يونغ أون استقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ"، مرفقة التغريدة بصور للرجلين وهما يتصافحان.

كما دعا وزير الخارجية الروسي الزعيم الكوري الشمالي الى زيارة روسيا، وصرح لافروف لكيم "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الروسي نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، الخميس في بيونغ يانغ، في زيارة ينظر إليها كمحاولة من قبل موسكو لإسماع صوتها في مساعيها الدبلوماسية الجديدة.

تأتي زيارة لافروف قبيل قمة مقررة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الذي قدم أيضاً مبادرات دبلوماسية إلى سول وبكين.

بعد وصوله، التقى لافروف بوزير الخارجية ري يونغ هو وآخرين في قاعة اجتماعات في العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في وقت سابق إنه سيناقش القضايا الثنائية فضلاً عن الوضع العام في شبه الجزيرة الكورية. ولم يكشف عن تفاصيل جدول لافروف في بيونغ يانغ.

وبالرغم من وجود حدود لها مع الشمالية والعلاقات الودية نسبياً التي يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تطويرها أكثر، ظلت روسيا حتى الآن على الهامش إلى حد كبير مع ظهور كيم على الساحة الدولية هذ العام.

وكان كيم قد التقى مرتين كلاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن. ويتواجد الآن أحد كبار مساعدي كيم، رئيس الاستخبارات السابق كيم يونغ شول، في نيويورك لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأميركيين حول جدول أعمال القمة، المقرر عقدها في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو المقبل.