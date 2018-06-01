الاتحاد الأوروبي: أميركا تلعب لعبة خطيرة

اندلعت حرب الرسوم الجمركية عبر الأطلسي وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة على خلفية ما وصفه الجانب الأوروبي "انتهاك قواعد التجارة الدولية"، وكذلك عن رسوم ستفرضها في غضون الأسابيع القليلة على مئات المنتجات الأميركية ردا على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بنسبة 25% على منتجات الفولاذ.

وعقبت عضو المفوضية الأوروبية مسؤولة التجارة الدولية "إن الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة" تهدد الوظائف في السوق الأوروبية والأميركية من ناحية والاقتصاد العالمي من ناحية أخرى. واعتبرت سيسيليا مالستروم الإجراءات الأميركية انتهاكا لقواعد التجارة الدولية، "وهي إجراءات حمائية تضر العلاقات عبر الأطلسي".

وتوقعت مسؤولة التجارة في الاتحاد أن تحذو كل من كندا والمكسيك حذو الاتحاد وتقدم كلتاهما شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

ورفض المسؤولون الأوروبيون مبرر الأمن القومي الذي استخدمه الجانب الأميركي لفرض الرسوم على منتجات الفولاذ والألمنيوم المورد. ويرجعون مشاكل تجارة الفولاذ إلى فوائض الإنتاج في السوق العالمية، خاصة صادرات الصين.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي مشاورات داخلية تستكمل فيها قوائم مئات المنتجات الأميركية التي ستخضع للرسوم المضادة الأوروبية، منها منتجات البوربون ودرجات هارلي ديفيدسن الهوائية والجينز وعصير الحوامض. وصدر الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى السوق الأميركية ما قيمته 6،4 مليار يورو من منتجات الفولاذ والألمنيوم. وذكرت مصادر أوروبية أن مشاورات الدول الأوروبية قد تنتهي إلى فرض رسوم بقيمة 2،8 مليار يورو في انتظار رسوم إضافية سيتم فرضها بعد موافقة منظمة التجارة العالمية وقد تصل قيمتها إلى 2،3 مليار يورو.

وتعد الدول الأوروبية من جهة أخرى إجراءات لحماية السوق الأوروبية من الإغراق. وتتوقع رابطة صناعات الفولاذ تحويل وجهة الصادرات في العالم من السوق الأميركية إلى السوق الأوروبية.

كما أعلنت سيسيليا مالستروم عن شكوى إضافية ضد الصين على خلفية ما وصفته المفوضية ”انتهاك الصين حقوق الملكية الفكرية“ التابعة للمؤسسات الأوروبية. وصدر الإعلان على هامش الدورة الخامسة عشرة للحوار الاستراتيجي بين الصين والاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكسل. وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية والأمن المشترك الأوروبية فيديريكا موغريني ووزير خارجية الصين وانج غي عن اتفاق الجانبين على الدفاع عن النظام متعدد الأطراف. وشملت المباحثات أزمات الاتفاق النووي المبرم مع إيران والنزاع في سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية والتجارة والاستثمار والهجرة.