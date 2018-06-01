التحالف الدولي يقر بقتل 892 مدنياً في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في #سوريا والعراق، الجمعة، بمقتل تسعة مدنيين إضافيين في ضربات جوية، ما يرفع إلى 892 مدنيا عدد من قتلوا خلال نحو أربعة أعوام.

وأوضح التحالف في بيان أنه أنهى في نيسان/إبريل درس 159 بلاغا باحتمال سقوط ضحايا مدنيين اعتبرت 149 منها تفتقر إلى الصدقية.

في المقابل، اعتبرت خمسة بلاغات تتصل بقصف لأهداف في #العراق وسوريا بين التاسع من كانون الثاني/يناير 2017 و18 كانون الثاني/يناير، ذات صدقية وقد أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين.

وأورد البيان أنه في التاسع من كانون الثاني/يناير 2017 وتحديدا قرب مدينة #الموصل العراقية، قتل مدنيان في ضربة استهدفت آلية مفخخة كانت تتجه إلى مواقع للتحالف.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخران في ضربة استهدفت طريقا يسلكها مقاتلو تنظيم #داعش في محافظة دير الزور في وادي الفرات بسوريا.

وأسفرت ثلاث ضربات أخرى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر و28 كانون الأول/ديسمبر 2017 و8 كانون الثاني/يناير 2018 عن أربعة قتلى وأربعة جرحى في سوريا، في مناطق تحصن فيها آخر الجهاديين بعد طردهم من مدينة الرقة.

وأضاف البيان أن "التحالف شن 29 ألفا و358 ضربة بين آب/أغسطس 2014 ونهاية نيسان/ابريل 2018. وخلال هذه الفترة، واستنادا إلى معلومات متوافرة، يقدر (التحالف) أن 892 مدنيا على الأقل قتلوا في شكل غير متعمد في ضربات للتحالف".

وحتى نهاية أيار/مايو، لا يزال 321 بلاغا قيد الدرس.

من جهتها، أعلنت منظمة "اير وورز" غير الحكومية التي تحصي الضحايا المدنيين في كل عمليات القصف الجوي في العالم أن ما لا يقل عن ستة آلاف و259 مدنيا قتلوا بيد التحالف.