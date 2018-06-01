واشنطن: سنصوت حتما ضد مشروع القرار الكويتي

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة #نيكي_هايلي أن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار، الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن، ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

هذا وقد تم تأجيل الجلسة التي كان مقررا انعقادها أمس الخميس إلى مساء اليوم.

ويدعو مشروع القرار إلى النظر في الإجراءات، التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في كامل الأراضي الفلسطينية.

وكانت واشنطن قد طلبت إدخال تعديلات على مشروع القرار، الذي يهدف إلى إيجاد وسائل لـ #توفير_الحمايةـللفلسطينيين .

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيرس أن يقدم أعضاء المجلس تقريرا خلال 30 يوما من اعتماد القرار بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية للفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس طالب المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين من الجرائم و #الانتهاكات التي ترتكبها #إسرائيل بحقهم.