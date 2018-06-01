زعيم كوريا: سألتزم بنزع السلاح النووي

أبلغ #الزعيم_الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ملتزم بنزع #السلاح_النووي من شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة.

وأفادت الوكالة عقب اجتماع الرجلين الخميس في بيونغ يانغ أن "كيم قال إن إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير ومتماسكة وثابتة".

واستقبل الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، للمرة الأولى في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وكتبت الوزارة على تويتر أن "كيم يونغ أون استقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ"، مرفقة التغريدة بصور للرجلين وهما يتصافحان.

كما دعا وزير الخارجية الروسي الزعيم الكوري الشمالي إلى زيارة روسيا، وصرح لافروف لكيم "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الروسي نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، الخميس في بيونغ يانغ، في زيارة ينظر إليها كمحاولة من قبل موسكو لإسماع صوتها في مساعيها الدبلوماسية الجديدة.

وتأتي زيارة لافروف قبيل قمة مقررة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الذي قدم أيضاً مبادرات دبلوماسية إلى سول وبكين.